Morena se fragmenta

Ante el “dedazo”, diversos sectores apoyan candidaturas de Marcelo Ebrard Casaubon y del senador, Ricardo Monreal Ávila, Presidente de la Junta de Coordinación Política, en el Senado de la República. Por Raúl Ruiz-Verenice Tellez-Roberto Meléndez/Reporteros.

Ante el prematuro destape de aspirantes presidenciales, diversos sectores de la sociedad, disidentes “Morenistas”, Organizaciones Sociales y Civiles, Sindicatos, Comerciantes, Empresarios, se han pronunciado en contra del “dedazo”, y manifestar su completo e incondicional apoyo a las candidaturas del actual canciller, Marcelo Ebrard Casaubon y del senador de la república, Ricardo Monreal Ávila, Presidente de la Junta de Coordinación Política, en el Senado de la República. Por otra parte trascendió, de buena fuente que Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México, ya fue ratificada, (un secreto a voces), como la candidata de Morena a la contienda presidencial del 2024, en tanto el secretario de gobernación, Adán Augusto López Hernández, además de atender su encargo, tendrá que estar pendiente del avance de las obras del “Tren Maya”, (otra de las obras insignia de la actual administración), en tanto los aspirantes Marcelo Ebrard Casaubon, como Ricardo Monreal Ávila, no fueron tomados en cuenta y solo serian considerados como comparsa, según los informantes, la decisión ya fue tomada y es por ello que en Palacio Nacional ya inicio la pasarela, de empresarios y políticos, para ser invitados a participar activamente en la campaña.

“Dados carados en la designación de la candidatura presidencial”

Como una verdadera farsa y tomada de pelo fue tomada la designación de la candidatura presidencial de Morena, lo que confirma que mediante el método de una encuesta es solo un montaje más de Mario Delgado Carrillo, presidente nacional de Morena, así lo manifestaron a los, “Morenistas inconformes”, cabe señalar que unomàsuno fue el único medio de comunicación que público y presento pruebas del Modus Operandi, de cómo Delgado Carrillo asigno candidaturas a gente ajena al partido, a cambio de millonarias cantidades de dinero, amén de la infinidad de denuncias y manifestaciones de repudio en contra de Mario Delgado, este continua al frente de Morena, protegido por el “manto de la impunidad”, lo que al final refleja que el Movimiento de Regeneración Nacional, es “Antidemocrático”, y solo es un medio utilizado para fines perversos, de Mario Delgado Carrillo y su camarilla, quienes tienes secuestrado al partido.

Jornada Nacional de Oración por la Paz en México

Muchos son los pendientes, y ante la galopante inseguridad en México, la Conferencia del Episcopado Mexicano, convoco a sus feligreses a participar en la Jornada Nacional de Oración por la Paz, misma que inicio el pasad domingo, en ese sentido en el editorial de su semanario “Desde la Fe”, señaló que “hoy es el momento de actuar, elevemos nuestras plegarias, especialmente por nuestros gobernantes, para que tengamos paz y tranquilidad, y llevemos una vida piadosa y digna”, en las misas celebradas en la Basílica de Guadalupe, la Catedral Metropolitana, e iglesias de todo el país, se recordó y rezó por los sacerdotes asesinados. “En esta jornada de oración por la paz, recordamos a todos los sacerdotes, religiosos que como buenos samaritanos han dado su vida por defender la dignidad de los más necesitados. Por supuesto, no olvidamos a tantos mexicanos y extranjeros que han sufrido por la violencia en nuestro país. No nos acostumbremos a la violencia.

“No nos acostumbremos a estos escenarios de muertos y desaparecidos, sigamos indignándonos cada vez que tengamos noticias de esta índole, y sobre todo sigamos orando por la paz en nuestras familias, en nuestra nación y en el mundo entero. Sigamos siendo hombres de fe que creemos en la bondad del ser humano, que tenemos esperanza en el mundo y en la sociedad, que buscamos la paz y la justicia, que buscamos la comunión y el respeto”, expresó monseñor Andrés Luis García Jasso en la Basílica de Guadalupe. En tanto, en la transmisión de la eucaristía por Internet se proyectaron fotos y nombres de 25 religiosos asesinados en el país en los últimos 10 años. Por su parte, durante la misa en la Catedral Metropolitana, Héctor Mario Pérez Villareal, obispo auxiliar de la Arquidiócesis, pidió a los feligreses orar por los gobernantes mexicanos y religiosos asesinados. “Por quienes gobiernan nuestro país: el Presidente de la República, gobernadores y presidentes municipales, para que verdaderamente busquen estrategias que nos ayuden a vivir en un auténtico ambiente de paz. Por los sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos que han sido asesinados en los últimos años de forma violenta en nuestro país, para que Cristo Resucitado los reciba en su reino y les conceda la paz eterna.” El clérigo recordó que en la década reciente han sido asesinados alrededor de 34 sacerdotes, así como millones de personas. “Nos damos cuenta de que no somos más que parte del pueblo que está sufriendo por esta violencia.

Pérdida de empleos por malos gobiernos

Ante dicho el negro panorama con la pérdida de empleos el Sector Laboral, también se ha manifestado y aseguran que es vital se dé un “golpe de timón”, ya que en la actualidad la base trabajadora se enfrenta a nuevos retos, como el de dignificar el trabajo mismo que no debe verse como una mercancía , si no como un Derecho Humano , mediante el cual el trabajador se dignifica, satisface sus necesidades y se realiza como persona para bien propio y de sus semejantes, la estabilidad en el empleo, es básica para que el trabajador, desarrolle sus habilidades , las mejore , donde el trabajador no se encuentra seguro en su trabajo , hay incertidumbre, apatía, baja productividad y conflicto laboral, es fundamental el respeto al Estado de Derecho en México, reglas claras crean un clima de inversión , seguridad jurídica, si las empresas se encuentran bien y sanas en su economía, pueden tener buenas prestaciones, crear empleos o mínimo mantener los empleados que ya tienen.

