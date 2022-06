Morena sella pacto de unidad rumbo a elecciones de 2024

La dirigencia nacional de Morena, los gobernadores en funciones y electos de este partido, además de quienes aspiran a la candidatura presidencial, sellaron este mediodía un pacto de unidad para fortalecer al partido y caminar de la mano para asegurar la continuidad de la Cuarta Transformación en el 2024.

Tras refrendar su lealtad al presidente López Obrador, los dirigentes, gobernadores y liderazgos de Morena se comprometieron a anteponer sus intereses personales por los de la nación y prometieron mantener la cohesión para llegar fortalecidos al 2023 y 2024.

“Ninguna persona va a poder sustituir el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador; la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación es tarea de todas y todos nosotros, de todo Morena, por eso, no podemos dividirnos, no podemos olvidar el diseño original de este movimiento en cada plaza, porque Morena es un instrumento de lucha del pueblo de México ; Morena no le pertenece a nadie, Morena es del pueblo”, dijo Mario Delgado.

