MORENA un Cartel más en CdMx; capitalinos

De nada sirven las más de 64 mil cámaras de seguridad instaladas en la Ciudad de México, ni los operativos policiacos en el Centro Histórico, mucho menos las labores de inteligencia en las zonas comerciales para evitar extorsiones, secuestros exprés, levantones, asesinatos, casas de seguridad, robos a transeúntes, y mucho menos que el crimen organizado nos haga firmar documentos para quedarse con nuestras propiedades como plazas, carros, casas, motos etcétera”, ante esta situación, se unen vecinos, empresarios, comerciantes en el espacio público, y la comunidad coreana para denunciar lo anterior . Dejaron en claro que en el corazón de México nada ha cambiado “sólo el discurso de las autoridades”, los denunciantes piden el anonimato temerosos, pero exigen termine tanta impunidad, aseguran que, “esto pasa porque en la CdMx hay un nuevo Cártel y se llama “MORENA” pues protegen a sus pares denominados “La Unión de Tepito”, “Los Paraguayos”, La Anti Unión”, “Familia Michoacana”, y a todos aquellos jóvenes que se esconden en las vecindades de las calles de Colombia o bien en los “Portales de Santo Domingo”. Todos estos grupos, afirman los denunciantes, “se dedican también al narcomenudeo, extorsiones y cobro de piso”, un afectado dedicado a la venta de muebles comentó: “de nada sirven las reuniones de seguridad que hace la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum pues las delincuencia organizada ha sentado sus reales no sólo en Tepito también en el Carmen, Apartado, Bolivia, Argentina, eje Uno, Circunvalación que, demuestra la incapacidad de detener a estos asesinos por parte del gobierno central, Ernestina Godoy (Fiscal de la capital) de la Fiscalía General de la República, de la SSC- CdMx. Un líder de la Comunidad Coreana en Tepito y el Centro Histórico reconocen que Omar García Harfuch “trabaja, pero hasta ahí, y no va a lograr más si la corrupción y protección de las demás fuerzas policiacas federales apadrinando a los cárteles”. El empresario de origen chino, Dalai Zhao pide a sus pares “tener cuidado con la gente que contratan porque jóvenes ligados con la delincuencia, buscan ganarse la confianza para saber todo sobre la familia. Denuncian que, en los portales de Santo Domingo se cometen secuestros exprés, ahí te torturan, golpean, le hablan a tu familia para que paguen lo que piden, si la policía se da cuenta y entra, los delincuentes cruzan el estacionamiento de Palma esquina con Belisario Domínguez, al Secretario de Gobierno, Martí Batres le hemos comentado lo que sucede pero no hace nada, incluso afirman que en sus redes sociales puso fotos con uno de los abogados del Grupo la Unión pero ya las quitó”. Por su parte el dirigente David Juárez confirmo lo dicho por el extranjero y agregó “en la calle de Paraguay número 62 sucede lo mismo meten a los secuestrados, en Costa Rica aún lado de los baños ahí los “halcones”, se encargan de vigilar las entradas. Uno de los azotes de los comerciantes llámese empresarios nacionales, coreanos o “ambulantes” es “El Jhonny” quien se dedica al secuestro y se mueve en toda la calle de Colombia.

