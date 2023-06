Morena y oposición con procesos internos atropellan legalidad; Jacqueline Peschard

Por Raúl Ruiz/Reportero.

La profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Jacqueline Peschard Mariscal aclaró que no está en ningún grupo de expertos que vigilarán el proceso electoral para evitar irregularidades o de la oposición de “Va por México“, así mismo, indicó que para lo único que fue invitada para lo que está organizando sociedad civil en Frente cívico que tiene un Consejo Nacional Ciudadano a la que rechazó participar, “lo que tiene que ver con los partidos políticos y sus decisiones sobre el método que utilizarán para la elección de sus candidatos no tengo nada que ver y se está usando mi nombre inadecuadamente”, señaló. Al respecto, en entrevista, la socióloga mexicana dijo estar interesada en discutir ese proceso como cualquier ciudadano, aseveró que no forma parte del Frente Cívico que encabeza Guadalupe Acosta Naranjo, sumado a que existen otras organizaciones de la sociedad civil. Manifestó que lo que han declarado es que organizará una elección primaria entre ciudadanos y que no están involucrados los partidos políticos. Ante esto, Peschard explicó que quienes salgan de esta elección primaria convocada por el Frente se le presentará a los partidos de oposición a Va por México para que lo incluyan en su lista de aspirantes y candidatos.

