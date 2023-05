Morenistas de otros estados quieren reventar proceso electoral en Edomex

Por Karina A. Rocha Priego

Los electores mexiquenses, el próximo 4 de junio deberán estar pendientes y ser altamente precavidos. Desde hace algunas semanas, se han visto circular por todo el Estado de México autos provenientes de estados gobernados por Morena, como Guerrero, Michoacán y Veracruz, principalmente.

Los ingenuos, dicen que vienen a hacer proselitismo, los más, aseguran que esta gente viene a ¡atacar el proceso electoral! Ya se dijo, Morena quiere una ¡elección de Estado!, cueste lo que cueste, y sería lamentable que, por conseguir el poder, costara vidas humanas.

El proceso electoral del próximo 4 de junio ¡es de los mexiquenses!, por lo que la intromisión de morenistas de otros estados es “ave de mal agüero” pues, por experiencia histórica, sabemos que estos grupos “espontáneos”, no son más que grupos de “porros pagados” para ocasionar desmanes.

Además, así sucedió en junio de 2021, durante el proceso electoral para elegir alcaldes, diputados locales y federales en el Estado de México. Fue en Metepec, mientras estaba gobernado por Morena, representado por la tristemente célebre Gabriela Gamboa, quien, al ver que estaba siendo derrotada, con “sus porros” quiso romper la elección, pero simplemente ¡no pudo! Y, el entonces candidato aliancista Fernando Flores Fernández ¡arrasó en la elección!

Sin embargo, hoy no se trata de un municipio, sino de un estado con casi 17 millones de mexiquenses o, pueden ser más, el detalle está en que se trata de la “joya de la corona”, la cual, Morena quiere ganar o, en su caso ¡arrebatar!, por eso se allegan de “porros, sicarios, mercenarios” (como Armando Monter Jacinto) para lograr sus propósitos ¡amedrentar a la población y obligarla a emitir un voto a su favor!

Primero fueron despensas con dinero; acarreados a cambio de un billete de 500 pesos para asistir a eventos y hacerlos ver “multitudinarios”; “tarjetas del bienestar” (como la tarjeta rosa, pero mayores volúmenes de ellas); el haber sembrado el odio entre “pobres y ricos” como si de los pobres fuera la responsabilidad de que haya ricos y viceversa.

Pero el siquiera pensar en que se apoyen en la violencia para ganar una elección es abominable, es mandar a un país de paz a una guerra innecesaria, pero es lo que están haciendo. El hecho de llamar a la militancia morenista de otros estados de la república a apoyar o, mejor dicho, a corromper una elección tan importante como la del Estado de México, es peor.

Los mexiquenses deben entender que su libertad no debe depender, nunca, de un plan B o C, mucho menos una gubernatura y, si bien es cierto que esa ¡ya se ha vendido!, no debe significar que, fuera de los compromisos adquiridos por el gobernador Alfredo del Mazo, los mexiquenses no puedan defenderla, no un partido político, el estado en sí, los ciudadanos en sí, los electores oriundos del Estado de México, y no permitir que la votación quede en manos de “fuereños” que, al igual que los acarreados, cumplen con “una orden”, pero que también tiene un costo y demasiado alto.

La intromisión de morenistas de otros estados que no son del Estado de México no puede en sí prohibirse, pero ¡sí vigilarse! Dicen, no llegan en buenos términos, sus intenciones son “reventar el proceso” para favorecer a Morena. ¡Cuidado!, están poniendo en riesgo la tranquilidad del Estado de México…

Con mensajes falsos pretenden acusar a Norma Piña

Hablando de otro tema que puede ser realmente preocupante, es el ataque que se sigue dando en contra de la ministra Norma Piña, pero ahora, parece que están haciendo uso de situaciones ¡falsas! para acusar a la ministra presidenta de la SCJN y demeritar su posición.

En serio, es desgastante ver cómo la soberbia y ¡estupidez de unos cuantos!, los ha llevado a hacer acusaciones que derivan de supuestos “mensajes de WhatsApp”, sabedores de que esos los puede hacer cualquiera, es más, el mismo supuesto “perjudicado”, pudo haber pedido a algún adolescente de la familia le creara una cuenta falsa, con un número de teléfono desconocido, para achacarle, no solo a la ministra presidenta, sino al mismísimo Presidente de la República.

De verdad, querido lector, es de párvulos que se utilicen esos medios para dañar a alguien, sobre todo a alguien del tamaño de Norma Piña. Imagínese usted, hacer uso de esas niñerías para acusar a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, ¿sabe usted por qué es esto? ¡Simple!, porque a muchos no les ha gustado que en México se respete la Constitución.

Las gentes “en el poder” han llegado a pensar que, por estar donde están, pueden hacer de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos lo que se les dé la gana y no es así.

La Constitución que nos rige actualmente fue promulgada el 5 de febrero de 1917, por el presidente Venustiano Carranza y representa un baluarte de la democracia de nuestro país y una herencia viva de la lucha revolucionaria de nuestros antepasados, ¿ya se les olvidó?

Pues bien, a Norma Piña ¡no se le olvida! y eso es lo que hace valer día a día desde el cargo más importante del Poder Judicial, así que, pensar que la señora es tan ingenua como para amenazar a alguien por WhatsApp es ¡verdaderamente estúpido!.

Qué pena que un legislador como Alejandro Armenta Mier sea tan infantil, tan inmaduro o, en su caso, ¡tan ignorante! como para presentar ante la prensa, un caso como el de las amenazas en su contra a través de WhatsApp, todo por hacer quedar mal a la ministra presidenta de la SCJN, sobre todo cuando se les vino abajo el show de su mercenario Armando Monter Jacinto, quien, luego de ser ¡descubierto!, tuvo que retirarse de la SCJN y entonces, ¡maquinan una nueva argucia barata!

Solo un comentario más, ¿acaso estos servidores públicos no se dan cuenta de la situación que priva en México, y pierden el tiempo armando acusaciones contra el Tercer Poder de la Unión. ¡Señores, ya pónganse a trabajar, que México se está desmoronando…

