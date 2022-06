Morenistas piden renuncia a dirigencia de Mario Delgado y Citlalli Hernández

Integrantes de Movimiento Regeneración Nacional provenientes de las 32 entidades federativas se reunieron en el Club de Periodistas de la Ciudad de México para emitir un pronunciamiento conjunto sobre la situación que guarda el partido guinda.

En dicha conferencia distintas delegaciones estatales de Morena exigieron la renuncia inmediata del presidente de su partido, Mario Delgado y de la Secretaría general, Citlalli Hernández, por «traicionar al partido», así como por intentar dar un «golpe de estado técnico con fines de perpetuarse en el poder», por lo que consideraron una redacción anti estatutaria a la tercer Congreso Nacional Ordinario de ese partido.

«Es indignante atestiguar cómo la cúpula de Morena sacrifica los principios fundaciones de no mentir, no robar y no traicionar qué dieron vida al movimiento».

