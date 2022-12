Muere el papa emérito Benedicto XVI a lo 95 años

El mundo estaba pendiente de la salud del Papa emérito después de que Francisco pidiera oraciones por él al final de su audiencia general.

Joseph Ratzinger fue el Papa que afrontó la crisis de los abusos sexuales en la Iglesia. Fue el primer papa que se reunió con víctimas de abusos pero sobre todo condenó a Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo.

Por otro lado, Benedicto XVI fue el “papa teólogo” que trató de ofrecer reflexiones profundas y críticas a la secularización. Concretamente se centró bastante en criticar el individualismo y el relativismo.

Aunque su aportación más inesperada y sorprendente fue su renuncia.

Su portavoz, el padre Federico Lombardi, sacaba esta reflexión cinco años después del evento.

FEDERICO LOMBARDI

Presidente, Fundación Joseph Ratzinger-Benedicto XVI

“De vez en cuando hago esta hipótesis: “Si no hubiera renunciado y hubiera continuado su servicio, ¿qué podría hacer con las fuerzas que tiene ahora, cinco años después de la renuncia? No podría hacer casi nada de lo que se espera de un Papa. No puede viajar, ni participar en ceremonias públicas, ni tener largas reuniones, ni estudiar decisiones difíciles… Es evidente que lo ha hecho bien, que ha hecho lo más razonable ante Dios y ante los hombres”.

Tras su renuncia limitó mucho sus apariciones públicas. El resto de su días transcurrieron en el monasterio Mater Ecclesiae, del que salió en solo una ocasión, para visitar a su hermano Georg en su lecho de muerte en Alemania.

