Muerte de Hugo Carbajal

Los padres de Hugo Carbajar asistieron la mañana de este miércoles a las Fiscalía Regional de Naucalpan para demandar celeridad en las indagatorias para detener al responsable de la muerte de su hijo.

La madre del menor, Maureen Amaro, declaró que Rosa Icela Rodriguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, no se ha acercado a dialogar con ellos.

“Se la van a voltear a ustedes, no lo hagan así, porque aquí no ha venido Rosa Icela, por lo menos conmigo no ha hablado, la única persona que ha dado aquí la cara es Ricardo de la Cruz Musalem”, expresó.

