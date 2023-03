Mujeres trans sin acceso a salud, a pesar de padecer enfermedades crónicas

Miembros de más de 50 organizaciones defensoras de la comunidad “transgénero” de la Ciudad de México, anunciaron la realización de una marcha para la tarde de este viernes, con el objetivo de que sean reconocidas por las autoridades y se les hagan valer sus derechos establecidos en la Constitución Política de la metrópoli, y no quedé solo en buenas intenciones y actos para los reflectores.En conferencia de prensa, expresaron que la capital se encuentra en el segundo sitio a nivel nacional e incluso mundial en los delitos de odio contra este sector, “estamos siendo discriminadas laboral, social, salud y judicialmente por eso vamos a realizar esta segunda marcha. Queremos que se nos reconozca y se retomen los trabajos que tenemos pendientes con las autoridades como el de los apoyos para nuestra comunidad, y que no queden solamente en fotografías y se archiven”.Refirieron que la marcha de mañana 31 de marzo, iniciará en el Monumento a la Revolución a las 16:00 y tendrá como destino la Plaza de la Constitución, “tenemos conocimiento que habrá otro acto en la Zona Rosa, pero este no es más que a nuestra consideración un distractor para tratar de restar importancia a nuestro movimiento, también en cinco entidades federativas se llevarán a cabo actos en apoyo a nuestro pronunciamiento”.Coincidieron las conferencistas Denisse Valverde, Megan Yadira López, Alejandra Salazar , Norma Muro, Daniela Arzaba,AndreaHernàndez y Manuela reyes entre otras que los casos de mayores agresiones contra este sector se encuentran en las alcaldías de Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Cuauhtémoc, “a la hora de levantar nuestras denuncias es un viacrucis, por los tiempos y la tramitología, generalmente recaen en la Fiscalía Central en la colonia Doctores, imagínense si los hechos ocurrieron en Miguel Hidalgo y Tláhuac, después está el que le den seguimiento a las carpetas de investigación, pero, cuando son en contra nuestra ahí si las cosas cambian, se les da celeridad”.Pidieron a la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum que cumpla sus promesas de campaña, “si bien creó dos clínicas especializadas para el sector transgénero, no funcionan como debiera ser, no hay un protocolo a seguir, incluso una de ellas ya no funciona en Iztapalapa, prometió acceso a la planta laboral en el gobierno capitalino, pero, solamente esto se encuentra en un dos por ciento, las personas que entregaron su solicitud laboral se encuentran en espera”.Resaltaron, “si bien las cifras rojas por agresiones en sus diversas modalidades contra el sector se redujeron de cien a cincuenta actualmente, aún queda mucho por hacer, pese a la existencia por decir de un protocolo de actuación especial en salud, seguridad pública, norma u cartilla de derechos para el sector trans desde 2017, estos son desconocidos para los funcionarios, por eso es urgente que se retomen los trabajos, queremos que se nos reconozcan nuestras garantías, que dejemos de ser invisibles a la sociedad, el Estado debe de cumplir con su obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de este sector, y que no solamente sean tomados en cuenta como botín político”.Comentaron, “los ataques contra este grupo comienzan desde la familia, por los estereotipos de qué es lo que debe ser un hombre o mujer que datan del patriarcado, uno no nace sabiendo qué es lo que va a ser, eso se va conociendo con el tiempo, mientras esto pasa los problemas para el trans inician en su entorno social, familiar, escolar, laboral, religioso y emocional, lo que le hace caer en adicciones como el alcoholismo, las drogas, y buscar sustento en el oficio más viejo del mundo, en éste generalmente es donde más se sufren los abusos, por citar en Iztapalapa los trans dedicados al sexoservicio son obligados a cubrir de a cien pesos diarios el derecho de piso por las autoridades de la alcaldía, por lo que estamos hablando de alrededor de 300 personas, quienes a pesar del entre estamos siempre en peligro por el cliente que nos toque ya que hay muchos que son violentos y nos agreden física y verbalmente”.Refirieron, que “otro foco rojo se encuentra en los centros penitenciarios de la capital, donde la comunidad trans se encuentra a su suerte, ya que no puede acudir a sus citas y contar con sus medicamentos para su tratamiento, hay quienes padecen cáncer, otros VIH, o bien padecimientos crónicos que,los pueden llevar a la muerte, por eso la importancia de la marcha para exigir nuestros derechos”.Finalmente, señalaron: “vamos acudir primeramente al Congreso de la Ciudad de México para que sean retomados los tres puntos de acuerdo subidos por la diputada Silvia Sánchez Barrios en materia laboral, salud y seguridad, para que no se queden en letra muerta, después se acudirá al Congreso de la Unión para conocer qué es lo que se ha hecho a favor de la comunidad Trans, la lucha por la defensa de nuestros derechos apenas comienza”.

