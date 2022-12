Murillo Karam continuará preso, en el reclusorio norte

Por Raúl Ruiz/Reportero. Un juez federal con sede en Ciudad de México sobreseyó el juicio de amparo que promovió el ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam contra la vinculación a proceso por los delitos de tortura, contra la procuración de justicia y desaparición forzada relacionados con el caso Ayotzinapa, con el fallo, el juez de control del Centro de Justicia Federal con sede en el Reclusorio Norte, Marco Antonio Fuerte Tapia, podrá decretar la apertura de juicio oral, una vez que concluya la etapa intermedia del proceso penal que se inició en contra de Murillo Karam. El ex procurador general de la República fue vinculado a proceso el 24 de agosto pasado. Su defensa afirmó que el ex procurador, de 74 años de edad, padece de hipertensión e insuficiencia vascular cerebral, además de la EPOC, en esa audiencia, su defensa legal solicitó al juez Marco Antonio Fuerte, tomar en cuenta el estado de salud de Murillo Karam para permitirle seguir su proceso en libertad; no obstante, se decidió evitar el riesgo procesal de que se diera a la fuga, y le dictó prisión preventiva justificada que le notificaron a principios de diciembre.

