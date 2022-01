Nadie ha pedido la remoción de Ricardo Monreal de la coordinación de Morena, afirma Olga Sánchez Cordero

• Se trata de un gran operador político, que ha construido confianza al interior del Grupo Parlamentario y con las diversas fuerzas políticas, afirma la senadora presidenta

La presidenta del Senado de la República, Olga Sánchez Cordero, aseguró que nadie ha solicitado la remoción del senador Ricardo Monreal Ávila como coordinador Parlamentario de Morena, pues él es un gran operador político que ha construido confianza el interior de la bancada y con las demás fuerzas políticas.

Afirmó que el senador no “está contra la pared” y tampoco está en el ambiente de la fracción parlamentaria, la remoción o permanencia de su coordinador.

En entrevista, luego del informe que presentó la titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, ante la Comisión Permanente, Sánchez Cordero reiteró que “no hay esta pregunta en el ambiente. Yo creo que Ricardo estará ahí como coordinador del Grupo Parlamentario de Morena”.

La legisladora acotó que la reunión a la que convocaron alrededor de 29 senadores de Morena para el próximo viernes, sólo es para tratar el tema de la comisión especial sobre Veracruz.

“Y tienen razón en esto, pues por qué no una comisión también para diversos estados, que tienen unos temas muy complicados, como pudiera ser también Tamaulipas, por ejemplo; el mismo Jalisco”, expresó.

La presidenta del Senado asentó que lo que sí se tiene que hacer es fortalecer el sistema de procuración de justicia en todo el país y que para estos se requiere una reforma constitucional.

Con ello, dijo, se buscará darles estabilidad en el empleo a los ministerios públicos, a los procuradores, así como para que tengan la oportunidad de presentar exámenes de oposición, remuneraciones dignas y capacitación permanente.

Además, de que todo lo que se refiere al Poder Judicial esté regulado en la Constitución.

Me parece que así, enfatizó la presidenta de la Cámara de Senadores, se puede avanzar en el combate a la impunidad que persiste en el país.

Olga Sánchez Cordero consideró necesaria esta reforma y adelantó que ya la tiene “muy trabajada” y es similar a la que se llevó a cabo para el Poder Judicial de la Federación.

En la misma entrevista, reconoció que sí es conveniente derogar el delito de “ultrajes a la autoridad”, no solamente porque se presta a muchas interpretaciones, sino porque es abiertamente inconstitucional, ya que no contiene un tipo penal con todos los elementos requeridos.

Además, dijo que para el inicio del próximo Periodo Ordinario de Sesiones, se fortalecerán las medidas sanitarias en el Senado para combatir el avance de la variante ómicron, ya que, informó, hasta el 16 de febrero se llevaba un registro de 224 personas trabajadoras de este recinto parlamentario.

Recordó que tendrán una Agenda Legislativa muy extensa, en donde destacó la regulación de cannabis, la cual espera que se apruebe pronto, pues están atrasados en este asunto. “Ya nos hemos tardado un poquito. Queremos, ni quedarnos atrás, ni ser los últimos”, asentó.

