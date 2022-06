Necesitados comunidades unidas, no armas de fuego

Por ROBERTO MELENDEZ S.

bobymesa@yahoo.com.mx

Como lo hiciera hace años cuando fungía como secretaria de Desarrollo Social en la Ciudad de México, en coordinación con el secretario de gobernación y la gobernadora de Chihuahua, Adán Augusto López Hernández y María Eugenia Campos, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana de la Federación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, puso en marcha, en Ciudad Juárez, el programa Desarme Voluntario y las Ferias de Paz, evento en el que puntualizó que requerimos de comunidades seguras, no de instrumentos bélicos.

“Para sentirnos seguros, no se necesitan armas de fuego, sino comunidades unidas, donde todos contribuyan a la construcción de ambientes de paz”, puntualizó la secretaria, quien acompañada del comandante de la Zona Militar, Federico Eduardo Lozano, asentó que “para prevenir los accidentes fatales digamos un no contundente, un no a las armas de fuego en los hogares”.

