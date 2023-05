Nelly Gabriela Orozco participó en el simulador de la Asamblea de las Naciones Unidas 2023

Impulsada por la motivación de participar en entornos internacionales y conocer líderes mundiales, Nelly Gabriela Orozco Contreras, egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), participó en el simulador de la Asamblea de Naciones Unidas 2023, representando a la delegación de Italia en el Comité United Nations High Commissioner for Refugees a través del Programa Change the World.

Change the World es un programa que reúne a cerca de 50 mil estudiantes jóvenes de todo el mundo, así como embajadores, ex ministros, ex jefes de estado y de gobierno, deportistas, artistas, funcionarios de la Secretaría de las Naciones Unidas y de la Unión Europea para debatir sobre temas actuales de geopolítica internacional. Es desarrollado por la Associazione Diplomatici, una ONG italiana que tiene estatus consultivo especial en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC).

Con una fuerte convicción personal en la justicia social, los derechos humanos y la perspectiva de género, la egresada de la Licenciatura en Comunicación, Nelly Orozco completó un curso de formación previa de 80 horas antes del encuentro y pasó las entrevistas previas en las que se valoró su experiencia internacional y su habilidad oral.

Sin embargo, su preparación para participar en este encuentro internacional no comenzó aquí. Orozco Contreras explicó que, al igual que un atleta, se preparó durante años para llegar hasta aquí. Parte de su preparación comenzó en su formación académica, que incluye dos intercambios realizados a través de la UAEMéx en la Universidad de Mendel en República Checa y la Universidad de Columbia Británica, en Vancouver, Canadá. De igual manera, fortalecer el idioma inglés y su formación como cientista social “han sido catalizadores en mi formación académica y profesional” y le han permitido brindar lo mejor en estos espacios internacionales, añadió.

Fue su esfuerzo, acompañado de determinación y pasión, lo que llevó a Nelly Orozco a participar en asambleas con cerca de 300 a 400 estudiantes de diversas partes del mundo para compartir ideas y objetivos. Y en este caso, a conversar con los participantes para hacer coaliciones y preparar un papel resolutivo con un proyecto final que fue entregado a la Asamblea de las Naciones Unidas en relación con el tema de los refugiados en Italia.

Además de este enfoque, algunos de los temas tratados durante los cuatro días de sesiones fueron el cambio climático, la implementación de estrategias para ayudar a los refugiados de Ucrania, vetar ciertas normas sobre las armas nucleares y armas de destrucción masiva y la perspectiva de género en las instituciones.

Finalmente, la egresada universitaria invitó a todos los jóvenes interesados y en posibilidad de participar en este tipo de foros. “Creo que con la formación que hemos tenido, que seguimos nutriendo y que seguiremos en ese proceso de aprendizaje, tenemos las herramientas necesarias para participar en esta clase de eventos internacionales, que somos suficientes y podemos poner en alto nuestro país y nuestro Estado de México”, concluyó.

