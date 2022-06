Niña salva su pierna gracias al apoyo de Sandra Cuevas

***La menor que padece cáncer óseo, pide que ya dejen trabajar a la alcaldesa, Sandra Cuevas porque, ella pude ayudar a mucha gente.

A los medios de comunicación: mi nombre Emili Dennisse Flores Hernández, por este medio quiero agradecer a la ex presidenta de la “Fundación por un México Bonito”, ahora alcaldesa en Cuauhtémoc, licenciada Sandra Cuevas, por su tiempo, dedicación y empeño, para que pudiera tener, mi cirugía de salvamiento de mi pierna en el Instituto Nacional de Pediatría, ya que padezco de Osteosarcoma, (tipo de cáncer óseo que comienza en las células que forman los huesos).

La menor mediante una carta escrita de su puño y letra, pide dejen trabajar a Sandra Cuevas, por una persona sensible y con vocación de servicio, y que puede ayudar a mucha gente.

Continúa la misiva: Ella Sandra Cuevas, me ha procurado con buen trato, paciente, atenta, haciéndome ver que no estoy sola en el proceso de mi enfermedad, así como mi, ella ha ayudado a otras personas, demostrando que es una persona con vocación de servicio humanitario y sensible a la necesidad de la gente, cabe señalar que durante su gestión en la Fundación, Sandra Cuevas, proporciono medicamentos pare enfermedades crónicas degenerativas, medicamentos para el cáncer, instrumentos para dializar, apoyos alimentarios para gente de escasos recursos, apoyos a niñas y niños y a grupos vulnerables, es por eso y mucho más, me gustaría que hubiera más personas como ella altruista, por favor ya déjenla trabajar, muchas gracias.

