 “No a destrucción de INE y democracia”: Woldenberg

Durante su participación como único orador al final de la marcha a favor del Instituto Nacional Electoral, en la explanada del Monumento a la Revolución, José Woldenberg Karakowsky, exconsejero presidente del desaparecido Instituto Federal Electoral (IFE) de 1996 a 2003, destacó que es el momento para que todos los ciudadanos digan “no a la destrucción del Instituto Nacional Electoral (INE)” y a no alinear a los órganos a voluntad de la auto llamada cuarta transformación.

“Decimos no a la destrucción del INE, no a la destrucción de los Institutos locales, no a la destrucción de los tribunales locales, no a la pretensión de alinear a los órganos electorales a la voluntad del gobierno, no al autoritarismo, sí a la democracia, sí a un México democrático”, advirtió en su discurso.

En el mismo sentido recordó que el órgano electoral es producto de una larga lucha que se prolongó por décadas.

“Dejamos atrás el país de un solo partido, de elecciones no auténticas para abrirle paso a la diversidad política, elecciones libres, democráticas y creíbles. Para ello hubo movilizaciones, luchas, denuncias y muchos acuerdos, se crearon instituciones capaces de ofrecer garantías y equidad”, destacó.

