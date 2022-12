No habrá impunidad en homicidios con sesgos espirituales: Rosa Ícela Rodríguez

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), garantizó que no habrá impunidad en el asesinato del pastor cristiano Efrén Martínez, quien fue ultimado a puñaladas el pasado 23 de noviembre en la alcaldía Gustavo A. Madero, “Decirles que no vamos a cejar en el esfuerzo de pacificación, junto con las autoridades locales. No habrá impunidad en los casos de asesinatos de quienes se dedican a dar aliento espiritual a la población”, aseguró, al participar en el desayuno navideño de la Confraternidad Evangélica de México (Conemex), Icela Rodríguez expresó sus condolencias hacia la familia, amigos y fieles del pastor, quien habría sido asesinado luego de un intento de robo al interior de su templo.

