No habrá revocación de mandato en alcaldías, Miguel Hidalgo y Xochimilco

***No se juntaron las firmas suficientes.

Por Raúl Ruiz/Reportero.

El consejo general del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) determinó que no habrá revocación de mandato para Mauricio Tabe y José Carlos Acosta, alcaldes de Miguel Hidalgo y Xochimilco, respectivamente, al no contar con el porcentaje del 10% de las firmas recabadas en cada demarcación, en sesión urgente, los consejeros electorales indicaron que los Comités Promoventes de las revocaciones no cumplieron con el 10% de la lista nominal de la demarcación, por lo que no pudo aclararse como procedente la solicitud.

En los dictámenes, se precisa que en el caso de la alcaldía Miguel Hidalgo, la solicitud del Comité Promotor cuenta con el apoyo de 30 mil 16 personas, que representante el 9.53% de la Lista Nominal de Electores en dicha demarcación; mientras que, en Xochimilco, las solicitudes de los Comités Promotores que solicitaron el proceso cuenta con el apoyo de 20 mil 369 ciudadanos, equivalente al 5.77% de la Lista Nominal.

