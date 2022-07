No habrá ruptura con EE.UU. por consultas del T-MEC: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el Gobierno de la Cuarta Transformación defenderá los recursos de la nación y su independencia sobre cualquier acuerdo comercial o intereses de extranjeros.

“Aun tratándose del mercado más importante del mundo (Estados Unidos), si tener acceso a ese mercado nos implica ceder soberanía, no lo aceptamos. No vamos a entregar nuestra independencia a ningún gobierno extranjero”

Al encabezar la conferencia matutina, el jefe del Ejecutivo aseguró que no habrá ruptura del Tratado de Libre Comercio (T-MEC) porque México tiene razón en defender su soberanía y, además, no conviene a los países que lo integran.

“No le conviene a Estados Unidos. Ya no es el tiempo de antes. Imagínense ustedes: si en México ya se están fabricando piezas, hay plantas de autopartes hasta para la industria bélica de Estados Unidos, ya es una integración indispensable y conveniente para las dos naciones, para los dos pueblos. Ya no es que: ‘te cierro la frontera y te voy a perjudicar’. Tú me cierras la frontera y te vas a perjudicar tú mismo. O sea, son otros tiempos”, explicó.

Informó que analiza la posibilidad de escribir al presidente Joseph Biden una carta para hacer de su conocimiento las distorsiones que han hecho al capítulo octavo del T-MEC.

“No fue en vano que se detuvo la negociación casi 15 días por el artículo octavo del Tratado porque me opuse a lo que ya habían negociado los funcionarios del gobierno anterior, que por cierto nos ha faltado dar a conocer ese texto. (…) Se entregaba todo, como lo hicieron con otros tratados. Por eso los estadounidenses en la negociación decían: ‘¿Cómo es posible que con nosotros no acepten que podamos tener injerencia en la política petrolera, energética, si ya cedieron con otros países, incluso con Canadá? No es equitativo”, abundó.

El presidente López Obrador sostuvo que la Cuarta Transformación se lleva a cabo para que México se mantenga como un país independiente, “no como colonia de ningún país extranjero. Es un asunto de dignidad, es nuestra historia. No podemos traicionarnos”.

