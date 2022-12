“No hay pescado, ni ganado”, reconoció Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba

El presidente Miguel Díaz-Canel reconoció que, Cuba es quizás el único país del mundo que tiene “una ley de soberanía alimentaria cuando no se producen suficientes alimentos; una ley de fomento de la ganadería, cuando no hay ganado; y una ley de pesca cuando no hay pescado“, Díaz-Canel ironizó acerca de esa contradicción real al rendir cuentas ante la Asamblea Nacional, en la cual las malas nuevas llegaron desde casi todos los flancos, mientras los cubanos de a pie buscaban alternativas para festejar la Navidad y la Noche Buena en medio de una profunda crisis económica.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...