“No me perjudica, no estoy en campaña”: Adán Augusto sobre medida cautelar de INE

Luego de darse a conocer la resolución tomada por el Instituto Nacional Electoral, (INE), por lo que tiene que ver con la medida cautelar dictada por la citada dependencia con la cual se restringen los actos anticipados de campaña, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, aseguró que la medida no le afecta ni beneficia, pues él no se encuentra en campaña rumbo al 2024.

“Yo no soy directamente aludido, porque yo no ando en ninguna etapa de pre campaña o de campaña, yo siempre he dicho que aspiro y que voy a ser o voy a participar cuando lleguen los tiempos electorales, en tanto eso no sucede yo seguiré haciendo mi trabajo como secretario de Gobernación y si acudo a los estados todos los días porque se trata de mantener la gobernabilidad y es un trabajo que corresponde al secretario de Gobernación y que le ocupa los 365 días del año, así que yo no soy beneficiario ni perjudicado por ese fallo del Instituto Nacional Electoral“, sentenció.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...