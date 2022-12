¡No pasó! Reforma Electoral

Sin votos suficientes, iniciativa a la reforma electoral, apoyada por mayoría del Movimiento de Regeneración Nacional y el gobierno federal.

Este martes en la cámara de diputados se rechazó la reforma constitucional en materia electoral.

Luego de pasar 41 oradores, con posturas a favor y en contra, legisladores abrieron el tablero de votación.

Con 269 votos a favor, una abstención y 225 votos en contra, la reforma electoral, que necesitaba una mayoría calificada para seguir en el proceso legislativo, naufragó.

Entre gritos y coros la oposición votó.

“¡A eso vine, a defender al INE!”.

Por su lado, la bancada de Morena los tildó de “traidores” a la democracia.

El diputado de Morena, Juan Ramiro Robledo, señaló que la propuesta buscaba volver republicano el proceso electoral y garantizar su austeridad.

Resaltó la necesidad de eliminar las 200 diputaciones plurinominales para reducir la sobre representación.

Del lado de los perredistas, Luis Cházaro, aseguró que es un retroceso democrático que no pasará. Reiteró la defensa del árbitro electoral y recordó el robo de la presidencia de la República de 1988.

El legislador por parte del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña increpó a la oposición sobre si sirve a intereses oscuros del capital. Resaltó el apoyo al presidente de la República y aseguró que el pueblo está de su lado.

Carlos Puente Salas de la bancada del Partido Verde Ecologista de México, lamentó que el bloque opositor se haya negado al trabajo en equipo para dictaminar esta reforma.

El diputado del Partido Revolucionario Institucional, Rubén Moreira, aseveró que votarán en contra seguros de que les asiste la razón.

Jorge Romero legislador del Partido Acción Nacional reprochó realizar una votación sobre la iniciativa de una sola persona. Aseguró que su bancada defiende al organismo autónomo que le da fortaleza al país.

Por último, Ignacio Mier, resaltó que el debate es sobre la confrontación de dos proyectos distintos y se pronunció por ver hacia delante. Reiteró sus principios y la representación de la confianza y voto del pueblo.

“No puede haber INE rico con pueblo pobre”, concluyó

Finalmente se espera la presentación del Plan B del presidente del ejecutivo.

Aunque la versión definitiva del Plan B no ha sido difundida, el proyecto de dictamen ya fue entregado a la Cámara de Diputados por el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.

Además, Ignacio Mier Velazco, se mostró bastante informado en el tema y señaló algunas cosas que la nueva estrategia de AMLO no puede modificar.

Por su parte, el consejero del INE, Ciro Murayama publicó en su cuenta de Twitter sobre el Plan B, que “se elimina la rama administrativa del Servicio Profesional Electoral Nacional”. Nada más que el SPEN no tiene rama administrativa. O sea, quieren desaparecer algo que NO existe”.

