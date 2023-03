“No se actuó bien, hubo acuerdos entre Morena y PAN”: AMLO sobre veto al INAI  

En conferencia matutina, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, explicó que el veto a Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso como nuevos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) fue en respuesta a una mala actuación.

“Se vetó, es un derecho constitucional que tengo porque al parecer no ser actuó bien. Hubo un acuerdo, no sé quién lo llevó a cabo, pero todo indica que se repartieron a los dos candidatos. Uno para Morena y otro para el PAN, y eso no debe de permitirse”, dijo el mandatario.

En este gobierno ya no se permite que los cargos se repartan como cuotas entre fuerzas políticas, confirmó el presidente.

