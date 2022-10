“No somos Gobierno, pero tampoco somos oposición“, reconoce Arturo Zaldívar

“El Poder Judicial ha demostrado y seguirá demostrando ser independiente del poder político, pero también de los poderes fácticos. No somos gobierno, pero tampoco somos oposición; no nos hemos dejado utilizar y no nos dejaremos utilizar. Reitero que nuestro único compromiso es con la Constitución y con los derechos humanos, nos avalan nuestras sentencias”, afirmó Arturo Zaldívar, ministro presidente de la SCJN.

Censura por eso mismo que se ha pretendido utilizar la independencia del Poder Judicial como un instrumento de golpeteo y arma política entre adversarios polarizados.

“Se dice, por un lado, que no se defiende la independencia de los jueces y juezas federales y, por el otro, se afirma que el Poder Judicial federal no es independiente y se encuentra sometido a los otros poderes. Los jueces y las juezas federales no requieren que se les defienda en la plaza pública. Ellos y ellas se defienden todos los días con sus sentencias.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...