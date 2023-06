“No tengo nada que perder, no tengo posibilidades”, reconoce Fernández Noroña

En esta ocasión Gerardo Fernández Noroña, utilizó el canal de videos YouTube para llevara a cabo una plática con sus seguidores, a los cuales les reiteró su apuesta total y la confianza absoluta en aspirar a ser el candidato presidencial de Morena en 2024… aunque la realidad diga lo contrario.

Fernández Noroña destaca que hace su parte para darle el poder al pueblo, ya que si se queda esperando, sería mejor hacerlo sentado, porque el cambio no va a llegar nunca.

“Vamos muy bien, pero pues no tengo nada (…), nada que perder, todo está perdido para mí, ¿no?, de nada, no estoy, no voy a ser, no tengo posibilidades. ¿Entonces qué les preocupa? ¿Qué les angustia? ¿Cuál es su problema en que yo diga con vehemencia que va a decidir el pueblo? Que lo crea que confíe en el pueblo. ¿Cuál es su problema? ¿Acaso les espanta que el pueblo decida? ¿Qué maroma van a hacer si yo gano? ¿Qué van a decir, que era el tapado verdadero?”, detalló.

