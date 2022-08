No van a doblarme, no me asustan: “Alito” Moreno

****Del partido Morena no espero justicia, más bien venganza: Alejandro Moreno.

Por Raúl Ruiz/Reportero.

“Aquí estoy y aquí seguiré, no van a doblarme, no me van a asustar, ni van a conseguir que el PRI apruebe las reformas que pretenden destruir a México”, respondió Alejandro Moreno tras la solicitud de desafuero que presentó la Fiscalía de Campeche en la Cámara de Diputados, “Alito Moreno”, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional, señaló que una vez más, el gobierno de Morena demuestra la manera ilegal, selectiva y autoritaria en la que utilizan las instituciones del Estado para perseguir e intimidar a sus opositores.

