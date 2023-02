Nombran a Margarita Neyra González, Coordinadora General de Comunicación Social

Luego de tanto desastre provocado por el ex Coordinador de Comunicación Social del Gobierno del Estado de México, Jorge Pérez Zamudio, parece que se ha tomado la mejor decisión para la sustitución de este ex funcionario, pues hace unas horas, se dio a conocer que Margarita Neyra González ocupará el cargo recién dejado por Pérez Zamudio.

Excelente noticia, pues por fin llega alguien a dicho cargo con la experiencia necesaria y suficiente para culminar los trabajos de comunicación social que dejara “pendientes” el antecesor, además de que cuenta con el respaldo y reconocimiento de los medios, principalmente locales.

Sin lugar a duda, Neyra González hará un excelente trabajo durante los pocos meses que restan de la administración de Alfredo del Mazo Maza y, sobre todo, se sabe que esta funcionaria, hará en poco tiempo, lo no se hizo en 5 años de trabajo. ¡Excelente decisión!

