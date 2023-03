Nueva Mexicana de Aviación sería poco rentable; expertos

***Si buscan generar rutas subsidiadas por no ser rentables, desde el principio esa aerolínea va a estar condenada al fracaso”.

Por Raúl Ruiz/Reportero.

El proyecto del gobierno federal sobre la nueva aerolínea, que podría llamarse Mexicana de Aviación, no tendrá rentabilidad e incluso tendría que ser subsidiada, según lo expuesto por el gobierno, la empresa operaría desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), hacia destinos que hoy no son atendidos por las aerolíneas nacionales y que son de baja o mediana densidad. Además, las operaciones las haría con equipos Boeing, cuyo modelo más pequeño no ofrece menos de 150 asientos, lo que indica que tendría bajos niveles de ocupación, “No hay un plan estructurado en el que primero tengan bien identificadas las rutas idóneas y con ello se elija el avión que se va a utilizar y adquirir, en este negocio no es al revés, primero el avión y luego a ver qué hago con él, pues eso solo va a generar pérdidas”, indicó Fernando Gómez Suárez, especialista en el sector aéreo.

