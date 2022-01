NUNCA ME CONFRONTARÉ CON EL PRESIDENTE, ACLARA RICARDO MONREAL

0 0

El líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal dejó en claro que nunca confrontará al Presidente López Obrador, pero tampoco se alejará de sus ideales por un mejor país.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, Monreal Ávila recordó que desde hace casi un cuarto de siglo inició una larga travesía de lucha política con Andrés Manuel López Obrador para transformar las instituciones de la nación.

“Fue la mejor decisión; nunca confrontaré al presidente ni me alejaré de mis ideales por un mejor país. ¡Viva México!”, señaló.

El mensaje del también presidente de la Junta de Coordinación Política surge luego de que Andrés Manuel López Obrador señaló que el senador Monreal tiene todo el derecho a manifestarse, tras su entrevista con el periódico Reforma, pero lamentó que los medios busquen “contrapuntear” al interior de su Gobierno y de Morena.

Cabe recordar que en la entrevista Ricardo Monreal consideró que la sucesión presidencial, a tres años de concluir el sexenio no tiene lógica ya que todavía se tienen que consolidar los proyectos de esta administración.

Ante esto, Andrés Manuel López Obrador consideró que no es un error haber adelantado la sucesión presidencial ya que de no haberlo hecho hubiera caído en el tapadismo que se utilizaba en la época del porfiriato.

Ricardo Monreal mencionó también que los radicalismos al interior del partido fundado por el presidente de la República sólo provocan la aniquilación y destrucción.

Al respecto, López Obrador afirmó en su mañanera que su gobierno sí es radical ya que propone una transformación de fondo, sin violencia, en la vida pública de México, por lo que no es partidario de “las medias tintas”.

“Somos radícales nosotros, la palabra radical viene de raíz y nosotros queremos arrancar de raíz al régimen corrupto y de privilegios.

“No llegamos aquí a simular, no es más de lo mismo. No engañamos a nadie porque si revisan lo que he dicho por años, lo que he escrito, es lo que estamos haciendo. Aquí no hay medias tintas, luchamos por principios, no por cargos, no somos ambiciosos vulgares”, contestó el jefe del Ejecutivo federal.

