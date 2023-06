Nunca pedí piso parejo porque hay desigualdad con aspirantes de Morena, denuncia Fernández Noroña

Acostumbrado a no guardarse nada y menos cuando ello pueda afectar sus aspiraciones políticas, esta vez el diputado con licencia Gerardo Fernández Noroña fue muy claro y directo al acusar que a Marcelo Ebrard “le ha dado miedo” reclamar que se está usando el aparato del Estado para apoyar a uno de los aspirantes en el proceso interno de Morena, en el que se definirá la candidatura presidencial.

“Yo creo que Marcelo no ha dicho las cosas claras, no tengo su pensamiento, pero lo que tendría que reclamar es el uso de los aparatos del gobierno para apoyar una aspiración, eso no es piso parejo”, declaró el integrante del PT.

Sobre este tema, Fernández Noroña afirmó que no existe piso parejo y que hay una condición desigual, debido también a los cargos públicos que desempeñaron los ahora aspirantes.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...