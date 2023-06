Oaxaca ya no es tierra de caciques, advirtió Adán Augusto López

En la plaza pública en Salina Cruz y ante cientos de simpatizantes, el exsecretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández explicó: “Aquí en Oaxaca ya se fueron los caciques, ya no más la familia que se repartía el poder, que hoy me toca a mí, mañana le toca a mi hijo, ya hasta estaban esperando que los nietos cumplieran la mayoría de edad para empezarlos otra vez. Se acabó, ya Oaxaca ya no es de caciques, el Estado de México ya no es de caciques. Ya, esos ya se fueron”.

