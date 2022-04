Obradoristas en rebelión contra de la dirigencia nacional

En Morena ya nadie obedece a la dirigencia por la falta de credibilidad y honestidad, hoy vamos por una real y verdadera transformación para México.

Por Raúl Ruiz/Reportero.

En entrevista con los ahora autonombrados “Obradoristas”, en voz de Juan Cáceres Torres señalo que, luego de darse a conocer los resultados de la consulta de revocación de mandato, quien gano fue el pueblo, la democracia ya es un hecho histórico en México, fue la expresión más genuina de los mexicanos, ya no queremos volver al pasado. Pero también “hay que limpiar morena de los chapulines”, es muy importante empezar por la casa para dar el ejemplo, aunque hoy por hoy, el pueblo ya entendió que el poder radica en el pueblo y sin el pueblo no hay poder.

Si tenemos que aclarar que Mario Delgado, no hizo el trabajo que se tenía que hacer con las bases, los recursos del partido, no los utilizo para movilizar al pueblo, eso también tuvo sus consecuencias, si hay fractura al interior de Morena, eso es muy claro, pero nosotros apoyaremos al candidato que realmente se identifique con las bases del partido, no queremos más cúpulas de poder en Morena.

Ya quedo demostrado que el pueblo quiere democracia real y participativa. No vamos a permitir más imposiciones, fue claro el mensaje de nuestro pueblo en la ratificación de mandato y nos apegaremos a lo que dicta el sentir del pueblo.

Agrego Cáceres Torres que, en el 2024, el candidato que se acerque a las bases de Morena, será el ganador, los “Obradoristas”, ya no están votando por Morena, están votando por el candidato, por la poca credibilidad en el partido que la ocasiono Mario Delgado y sus compinches, quienes ha creado esa inconformidad generalizada, se necesita urgentemente la reestructura de Morena. Dentro del comité ejecutivo de Morena, están usando las viejas artimañas del PRI, porque las bases ya no obedecen a corruptos y traidores, motivo por el cual tienen que movilizar personas al viejo estilo del PRIAN, hoy ya tenemos un pueblo con el conocimiento y principios de votar por el mejor candidato, en Morena ya nadie obedece a la dirigencia por la falta de credibilidad y honestidad dentro del partido, hoy vamos por una real y verdadera transformación para México, concluyó.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...