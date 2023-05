Ordenan liberar a exdirector de Administración y Finanzas de Segalmex

De manera sorpresiva la mañana de este martes, un juez de control del penal de Almoloya ordenó liberar al ex director de Administración y Finanzas de Segalmex, Jesús Óscar Navarro Gárate, junto con dos ex funcionarios de Liconsa, tras resolver que no existen elementos probatorios suficientes ni contundentes para vincularlos a proceso judicial por el desfalco de 400 millones de pesos, tal como se dicta en las acusaciones.

Se ha filtrado información en el sentido de que luego de una larga audiencia, el juez Gregorio Salazar Hernández finalmente tomó la decisión de no vincular a proceso a Navarro por lo que ordenó su liberación.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...