Paran labores en la JLCA por falta de pago de aguinaldos

Los Trabajadores de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) de la Ciudad de México realizaron ayer jueves un paro de labores, bloquearon la avenida Río de la Loza a la altura del cruce con la avenida José María Vertiz, para exigir su aguinaldo, el cual no les han pagado, pese a que el lunes 19 inician las vacaciones, amagan que si no les pagan el aguinaldo, este viernes 16 de diciembre, volverán a parar y bloquear avenidas, ya que no les deben escatimar o retrasar más el pago de esa prestación de ley.

