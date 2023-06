Pegasus espía a Camilo Vicente Ovalle, quien investiga sobre la guerra sucia: TWP

Por Raúl Ruiz/Reportero.

El software espía Pegasus fue detectado en el teléfono de Camilo Vicente Ovalle, según el análisis forense de Citizen Lab, un centro de investigación digital de la Universidad de Toronto, Vicente Ovalle, quien coordina el trabajo de la comisión de la verdad, había recibido un correo electrónico en diciembre de Apple advirtiendo que podría haber sido blanco de “ataques patrocinados por el estado”, reportó el The Washington Post, El presunto hackeo es parte de una creciente evidencia de que los civiles que investigan los abusos a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas de México, incluidos activistas, periodistas e incluso funcionarios cercanos al presidente, están siendo atacados con malware, mencionó el medio. El informe de Citizen Lab no abordó la cuestión de quién podría haber usado Pegasus para hackear el teléfono de Vicente Ovalle. El Grupo NSO, que introdujo el software espía, dice que sólo tiene licencia para las agencias gubernamentales. (NSO cuestionó los hallazgos de Citizen Lab), el New York Times publicó en abril que el ejército era la única agencia en México que aún opera Pegasus, citando fuentes familiarizadas con los contratos. Vicente Ovalle y Citizen Lab declinaron hacer comentarios. Ni la Secretaría de Defensa de México ni el vocero del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, respondieron a las solicitudes de comentarios, López Obrador ha negado que militares vigilen a periodistas o defensores de derechos humanos. El mes pasado, después de que el New York Times informara sobre el descubrimiento de Pegasus en el teléfono de Alejandro Encinas, el subsecretario de derechos humanos, y aliado de López Obrador desde hace mucho tiempo, el presidente reiteró: “Nosotros no espiamos”. Carlos Pérez Ricart, miembro de la comisión de la verdad, dijo que el presidente está en una encrucijada, “Un Estado democrático tiene que tener control sobre sus instituciones de seguridad e inteligencia. Todo indica que no es así”, dijo Pérez Ricart, politólogo del Centro de Investigación y Docencia Económicas.

