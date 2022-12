Pelé se rindió ante México dijo: “es un país que no puedo olvidar”

Pelé conquistó su tercera Copa del Mundo en México 1970, razón por la que siempre mostró su cariño hacia el país, aunque los años pasaron, el brasileño reveló en el 2020 que México fue uno de los mejores países que visitó, recordando la calidez con la que lo recibió el pueblo azteca, finalizando con el título en el Estadio Azteca.

“De todos los viajes de toda mi carrera, el mundo me pregunta. ¿Pelé, qué piensas? ¿Cuál fue el mejor, en cuál te divertiste más? A veces bromeo, solo me hace falta ir a la luna, ¿verdad? Pero el país que no puedo olvidar por el cariño, por la atención que me dieron y por cómo me trataron fue México”

