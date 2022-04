Pemex una bomba de tiempo

***Basta de violaciones al contrato colectivo, para laborar necesitamos herramientas, insumos, pagos, medicamentos, equipo de seguridad, trabajadores.

Por Raúl Ruiz-Verenice Téllez/Reporteros.

Ante airadas protestas de trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex), el gerente de la Refinería de Tula Hidalgo, Felipe Careaga, denuncio la falta de personal, equipo de trabajo, refacciones, falta de pagos al personal, equipo de seguridad, situación que representa una “bomba de tiempo”, misma que en cualquier momento puede estallar, el gerente acuso al director de administración de Pemex, Marco Herrería Almadia, a quién califico de advenedizo y sin experiencia para ocupar dicho cargo, el denunciante menciono que dicho fenómeno se repite en todas las instalaciones de Pemex, a causa de la llamada austeridad republicana, que aplica el gobierno federal en todas las dependencias.

Por otra parte aseguro el gerente en una reunión con sus colaboradores de la refinería de Tula, que en esta administración en Pemex se disparo el nepotismo y el tráfico de influencias, en perjuicio de la base trabajadora.

Ante el clima de incertidumbre, los trabajadores optaron por hacer pública se inconformidad, colocado al exterior de las instalaciones de la sección 47, incluso en la Ciudad de México, en el puente peatonal de la avenida de Marina Nacional, frente a la Torre de Pemex, espectaculares y lonas con agrias denuncias y consignas como: “La región marina genera 127 millones de dólares diarios, equivalente a 2,550 millones de pesos y no tenemos dinero ni para comprar botas”, “no hay trabajo para miles de transitorios, por el bloqueo de plazas”, “no hay equipo de protección”, “basta de violaciones a nuestro contrato colectivo, necesitamos medicamentos, insumos, herramientas, seguridad, pagos y trabajo”.

En ese contexto Felipe Careaga en dicha reunión con los trabajadores y de la misma existe un video, les informo que los pagos los bloquearon desde la Ciudad de México, recalcando que por dicha situación la refinería se está cayendo, no hay preventivos, tampoco hay correctivos, para levantar la refinería requerimos de gente, hay un señor que se encuentra en México y se doce que es cuñado de alto del presidente, llego de la calle sin estudios, sin experiencia y el asegura que no hace falta gente.

Por lo anterior el gerente de la refinería, les invito a que las protestas las trasladen a la Ciudad de México, que se fajen los pantalones y protesten porque Pemex vale la pena, no por un político que llega por seis años, no van a desgraciar.

Hay dos personas que nos están perjudicando Marcos Herrerías Almeida, y es el jefe de recursos humanos, no le digo licenciado ni ingeniero, porque no estudio, es quién selecciona al personal para contratar, y es quién quito todas las prestaciones y una licenciada que se llama Noemí, que llegaron a Pemex y viene del gobierno de la CdMx, ellos creen que Pemex es una oficina de trámites, no señores esto es un centro productivo, los invito a que exijan lo que corresponde, porque no es un favor, se lo merecen, yo estoy imposibilitado a resolverlo, me quitaron la nomina, me quitaron recursos humanos, yo estoy igual inconforme como ustedes.

Yo no voy a parar la refinería por berrinche, la refinería se va a parar solita, porque los equipos se van a caer, sentenció.

