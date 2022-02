Periodistas protestan durante conferencia de AMLO en Tijuana

Esta mañana en conferencia, una reportera, mencionó un posicionamiento a nombre del gremio e hizo un pase de lista de los cinco periodistas asesinados en 2022.

“Nuestro gremio está muy lastimado”, aseguró la periodista.

La periodista comentó desde las instalaciones del Cuartel Militar Morelos de la Zona Militar II que, “nuestro gremio está muy lastimado, como en todo México, trabajamos bajo la sombra de ser atacados y asesinados por realizar nuestro trabajo y que los crímenes que se cometen en nuestra contra no se aclaren. Aquí, desde Tijuana, donde enterramos a dos de nuestros colegas, Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, en menos de una semana, no dejaremos de exigir justicia porque no se mata la verdad matando periodistas.”

