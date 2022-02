Persiste la corrupción, encubrimiento e impunidad en PBI

***Personal de tropa denuncio, el millonario desvió de recursos, en perjuicio de los elementos.

Por Raúl Ruiz-Verenice Téllez/Reporteros.

Elementos de tropa denunciaron que no cesa la corrupción, encubrimiento e impunidad al interior de la Policía Bancaría e Industrial (PBI), misma que es fomentada y tolerada por el propio director general de dicha corporación Comisario Jefe, Elpidio de la Cruz Contreras, donde el Director Operativo Noé Castillo Peralta es el encargado del manejo y desvió millonario de recursos, como es el con la adquisición de uniformes para15 mil elementos de 23 sectores como son: el de gala, el normal, trajes y el deportivo, el caso es que dichos uniformes son de muy pésima calidad, el fraude se consuma gracias a que Castillo Peralta no es auditado y este a su vez entrega integro el remanente de los dineros al director, de acuerdo a gente cercana del jefe comisario, informaron que debido a que a la corporación están llegando mandos provenientes de la (SSC), por lo que el director operativo además de entregar la maleta (por desvíos), además tiene que entrarle quincenalmente con 10 mil pesos, para que no sea removido de su cargo.

Por otra parte se habla de un desvió de poco más de 17 millones de pesos por concepto de dos años, en que no se le entrego al personal los vales del pavo que es pagado por las paraestatales a las empresas les cobran 24 quincenas de vales de despensa y únicamente a los elementos le son pagadas 22 quincenas, así como el desvió de 23 millones de pesos por concepto de becas para hijos de los policías y 2 millones 300 mil pesos de útiles escolares.

¿A dónde están yendo a parar dichos recursos, se pregunta la tropa?, la respuesta es sencilla respondió la gente cercana al director general, “los entrega para gastos en apoyo a la consulta de Revocación de Mandato”.

Tal es la corrupción en la PBI, que uno de los asesores del director general, es el ex director operativo, David Vazquez Guendulain, (con negro historial) quién se jubilo sin que se le fincara responsabilidad por cohecho, tráfico de influencias, acoso sexual y enriquecimiento ilícito.

Encubrimiento e impunidad

Por si fuera poco la Comisaría, Joana Graciela Ventura Martínez, subdirectora operativa de la zona sur, con indicativo “Marfil”, quién de manera deshonesta ilegal e ilícita ocupaba dicha subdirección, fue removida al sector “X”, comisionada como escolta, sin contar con la especialidad de protección a funcionarios y sin iniciarle procedimiento administrativo por la pérdida de 6 armas de fuego, siendo titular del sector “D”, por ser pareja sentimental del director general, Elpidio de la Cruz Contreras.

Los informantes aseguraron que Ventura Martínez goza y presume ser intocable, por contar con la protección del director y este a su vez estar apadrinado por el subsecretario de la SSC, Israel Benítez López, además de estar relacionado con el personal del Consejo de Honor y Justicia, para que no sea suspendida su “Primera Dama”.

Dichos personajes son señalados, de haber orquestado la salida del ex director Arturo Blanco, preso por acoso sexual, y por ello fue premiado Gaudencio Hernández, como jefe zona al 100%, finalmente mencionaron que a la fecha las autoridades no han cumplido con el pliego petitorio de la tropa, concluyeron.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...