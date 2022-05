Pésimo servicio médico a policías de CdMx

***Policías de Investigación, Auxiliares, así como Bancaria Industrial, reciben atención médica de pésima calidad, derivado de negligencias médicas han fallecido elementos, afectados.

Por Raúl Ruiz/Reportero.

Ante la falta de estructura, medicamentos, personal médico suficiente, del Hospital Obregón, clínicas de Marruecos, 100 metros, los poco más de 45 mil elementos policiacos, adscritos a la Fiscalía General de Justicias CdMx, de la Policía Auxiliar, Policía bancaría Industrial, además de derechohabientes de empresas particulares reciben un servicio médico de pésima calidad, denunciaron a unomásuno, afectados, situación que ha provocado el fallecimiento de decenas de pacientes.

En ese contexto los uniformados denunciaron otra negligencia más del servicio médico a un elemento de la PBI, en la clínica ubicado en avenida de los 100 metros, el afectado el policía segundo con número de empleado 6119 Alejandro Hernández Hernández, quién acudio por una lesión de caída en su pierna izquierda y se le infectó por lo que acude de emergencia al servicio médico atendiendo lo la doctora Marisa Leticia Samano Rodríguez con cédula profesional 1680931 con clave de médico 117, a lo que manifiesto que no ameritaba incapacidad por contusión leve, posteriormente ante complicaciones de dicha lesión el elemento fue trasladado al Hospital Obregón en estado grave, ya que su sangre se encuentra contaminada por la infección.

Cabe señalar que el Comisario Jefe Elpidio de la Cruz Contreras ha ordenado no se hagan gastos, y que es preferible que se mueran los compañeros ya que la institución no les paga el seguro de vida ni pensión.

Ante dicha situación los elementos policiacos solicitaron una auditoria en el tenor que el Hospital obregón es la morgue y que no dan el servicio médico profesional y los médicos de cien metros no cuentan con la preparación adecuada ya que a fallecido infinidades de compañeros por la negligencia médica y que en efecto no se pagan las pólizas del seguro de vida de los compañeros a si como la pensión a los familiares de los diversos compañeros que lamentablemente han fallecido en el cumplimiento de su deber así como el escolta que estaba asignado con el Secretario Omar García Harfuch, compañeros que fallecieron por Covid.

