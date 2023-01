Pide AMLO a Lorenzo Córdova que rectifique sobre “Plan B” electoral

El presidente López Obrador afirmó que Lorenzo Córdova Vianello es un servidor público sin principios e ideales, esto luego de que el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), convocara a los ciudadanos a presentar recursos contra el “Plan B” electoral.

Según el presidente Andrés Manuel López Obrador, a Córdova Vianello lo malaconsejó el grupo al que pertenece, que lo llevó a un “mal camino”.

“Lo malaconsejaron, esa es mi percepción. No odio a nadie, lamento su situación. Que no ande diciendo que es por otras cosas, que él no caiga en la autocomplacencia y que sea capaz de rectificar que le va a ayudar mucho”, dijo.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...