Pide AMLO no hacer politiquería en crimen de periodista Lourdes Maldonado

Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió no hacer politiquería en el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado.

“Vamos a cumplir con el compromiso de hacer una investigación a fondo, ya inició, y les vamos a ir informando periódicamente siempre y cuando no nos afecte en el avance del conocimiento sobre las posibles causas, los móviles, los responsables, autores intelectuales, materiales, pero ya estamos trabajando”, mencionó el presidente.

Autoridades federales realizarán una investigación, como se dio a conocer la noche del martes.

“Yo quisiera decir que no hay impunidad, pero que al mismo tiempo no hagamos politiquería, es un asunto tan serio. Todos van a ser investigados, los que considere la autoridad, no hay impunidad y no hay que adelantarnos, no hacer juicios sumarios, tener confianza en que no se protege a nadie, ya no es el tiempo de antes, no somos iguales”, señaló.

Pero descalificó que la oposición se han aprovechado de esa situación.

“Esto lo digo porque los conservadores se aprovechan de estas circunstancias y andan zopiloteando con estos casos lamentables, hay mucha falsedad mucha hipocresía, pero tengan confianza: vamos a llegar al fondo y estamos trabajando con ese propósito”, dijo.

