Piden a AMLO intervención para acabar con el “cártel de despojadores

Crece la incertidumbre de integrantes de una familia, luego de que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina los despojaron de manera ilegal de su vivienda, y ahora andan buscando quien se las compre, para de este modo dejar en la calle a sus víctimas, por lo que ya solicitaron el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Y es que a decir de los afectados, el inspector de la SSC de Narvarte-Álamos, Jaime Jair Jasso Irigoyen, cuenta con denuncias penales por sus abusos y ser señalado como el jefe del “cártel de despojadores” de la alcaldía Benito Juárez, pero como él y su subordinado Fernando Covarrubias Trejo, presumen ser “protegidos” por el titular de la policía capitalina, Omar García Harfuch, “se sienten intocable”.

A la vez, denunciaron que en días pasados fueron advertidos por el uniformado y los elementos a su cargo, de que, “si no le bajan a sus denuncias, les recordamos que los accidentes se dan en cualquier parte de la ciudad”, lo que los orilló a solicitar a través de una carta el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum y el titular de la SSC, Omar García Harfuch.

“Tenemos miedo de que atenten contra nuestras vidas, o que, como lo han hecho algunos policías, nos intenten fabricar algún delito para así meternos a prisión en lo que ellos venden nuestro inmueble que se localiza en la colonia Narvarte Poniente, en la alcaldía Benito Juárez; y es que no sabemos qué más hacer para que se nos devuelva nuestra casa que mantienen en su poder y con policías en el interior”, señalaron.

Recordaron, que el pasado 23 de noviembre de 2022, aprovechando que el dueño se encontraba de viaje, Jaime Jair Jasso, llevó a un cerrajero para que abriera la casa y se metieron ahí sin contar con una orden judicial, por lo que vecinos del lugar reportaron el hecho al 911, pero al llegar elementos de la policía capitalina, al ver que se trataba de su jefe, se retiraron del lugar, dejándolo que se apoderara de la vivienda.

Ante estos abusos de autoridad, el afectado presentó ante el agente del ministerio público una denuncia, misma que quedó asentada en la carpeta de investigación CI FIBJ BJ 2 UI 3 C D 01807 11 2022, pero hasta el momento no se le ha dado respuesta, por lo que aseguró que insistirá en que sea apoyado por el presidente López Obrador y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, “porque en la SSC parece que lo protegen”, acusó.

