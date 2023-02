Plaga de roedores invadió, la Torre Ejecutiva de Pemex en CdMx

Por Raúl Ruiz/Reportero.

Trabajadores de Petróleos Mexicanos PEMEX, denunciaron que, en las oficinas centrales de Marina Nacional 329, hay una plaga de ratas principalmente en el parque que construyeron en memoria de los que murieron el explosión de los edificios B1 y B2, a dicho parque ya le dejaron de dar mantenimiento, y están los matorrales muy crecidos y esto ya se volvió como una madriguera para las ratas que entran de la calle y andan paseando plena luz del día en las instalaciones del Complejo Administrativo de PEMEX, cabe mencionar que, no contamos con papel sanitario, jabón, no te dan papel para imprimir, no nos dan plumas para trabajar y que decir en el hospital están peores condiciones, todo gracias a la “Autoridad Republicana”, que aplica la 4T.

