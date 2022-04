Pobre Ceda-CdMx, se cae a pedazos

***De los miles de millones que se generan, no se invierte ni el 10% en mantenimiento ni en mejoras de las instalaciones, lo que ha generado, inundaciones, incendios, volcaduras de unidades pesadas, amén de la galopante inseguridad.

Por Raúl Ruiz-Verenice Téllez/Reporteros

De las multimillonarios recursos que genera el cobro de bodegas y comercios, por concepto de “administración y mantenimiento”, “la concesión de servicios”, además del “cobro de piso”, de áreas comunes que ocupa el comercio ambulante, en 327 hectáreas de la Central de Abasto de la Ciudad de México (Ceda-CdMx), las autoridades de dicho centro de abasto encabezadas por la administradora y coordinadora, Marcela Villegas Silva, no son capaces de invertir un peso para mejorar la operación, la seguridad de las personas que acuden al mercado (500 mil personas al día), denunciaron a unomásuno, participantes y comerciantes.

Homicidios, asaltos en todas sus modalidades, incendios, volcaduras de camiones, inundaciones, trata de personas, venta de drogas, extorsiones, secuestros, enfrentamientos entre comerciantes, desvió de recursos, insalubridad, amenazas de muerte, es el pan de cada día, aseguraron.

El más reciente siniestro se registro el pasado sábado cuando al filo de las 11 de la mañana se volteó camión Torton cargado con 20 toneladas de aguacate, así se difundió en redes sociales, “amigos tengan cuidado a la altura del quinto pasillo de la K-L, volcó un camión tortón, ya que las empresas, esos que hicieron la obra dejaron un montón de tierra, cascajo y basura de las obras inconclusas olvidado por todas partes, a causa de eso se volteó el camión.

Otro siniestro se registro el pasado 31 de marzo, en la zona de flores y hortalizas, donde se evidenció que la Ceda-CdMx, carece de equipo, personal capacitado, para atender todo tipo de emergencias, además del desorden por acumulación del comercio informal, que invaden las rutas de acceso y evacuación, que tampoco existen, diferentes aéreas de la Central de Abasto se han incendiado, los únicos afectados al final del día son solo los comerciantes que se les quema su propiedad y sus productos, y con ello automáticamente se pierde una fuente de empleo, cabe señalar, que se paga un seguro, únicamente contra daños a la Central de Abasto.

Es importante señalar, dijeron los afectados entrevistados que, en el mercado de flores y hortalizas, no tiene manera de atacar un incendio, de hecho no existe un atlas de riesgo, un programa de protección civil, para empezar no hay o tomas siamesas, contra incendios, no hay, ni existe una pipa de agua, no existen cisternas subterráneas contra incendios pero bueno mientras la Central de Abasto, en conclusión, no se invierte o modernizan las instalaciones, porque es un botín de los “Administradores en turno”, en contubernio, con los temidos Directores, apoyados por “El Cartel de Normatividad.

Finalmente los denunciantes, informaron que las instalaciones tienen daños graves, incluso estructurales en columnas revenadas, y a pesar de reportarlo a la administración de Marcela Villegas, lejos de resolver el problema, “les pone el dedo”, los tacha de enemigos, los acosa, amenaza incluso ha llegado a sancionarlos con la suspensión de actividades de sus bodegas.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...