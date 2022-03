Policía de CdMx está corrompida ***¿En dónde está el cambio de esta cuarta transformación?, pregunta “la Tropa”?, hoy hay más corrupción que nunca.

Personal de tropa denunciaron qué, el Lic. Javier Moreno Montaño

Brazo derecho del Secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, desde la extinta Policía Federal y así mismo gente del ex secretario de Seguridad Nacional, García Luna, preso en EU acusado de narcotráfico y de Luis Cárdenas Palomino, preso por tortura e investigado por enriquecimiento ilícito y por el ingreso de armas de EU a México bajo el “Operativo Rápido y Furioso”, fue nombrado Subsecretario de Control de Tránsito de la SSC CDMX.

Por otra parte elementos de “tropa”, de la policía de la CdMx, de los diferentes agrupamientos denunciaron que en la actualidad, dicha secretaria está corrompida por el propio secretario, Omar García Harfuch”, ( quien se dice busca ser jefe de gobierno de la CdMx) ha obligado a todos los elementos de la policía a incursionar en la política, por lo que la Policía Bancaria e Industrial, se convirtió de la noche a la mañana generadora de recursos, “la caja fuerte de la SSC”, se asegura que las direcciones de la institución son nombradas solo por la Jefatura de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, para generar y desviar, fuertes cantidades de dinero, para cubrir gastos de campañas políticas, así como la Consulta de Revocación de Mandato.

Agregaron que el actual director no administra la institución (PBI), quién lo hace es el asesor el ex director operativo de PBI, David Vásquez Guendulain, mismo que instruye al director general Elpidio de la Cruz Contreras, el Modus Operandi para desviar dinero a la Jefatura de Gobierno, cabe señalar que el generador de recursos son los nombramientos que se generan dentro de la institución, todos los subdirectores de zonas, desde “Selenios” y “Gamas”, no son policías de carrera y sí son personal de confianza del ex director operativo David Vásquez Guendulain, ellos reportan desde los 10 mil a los 15 mil pesos, así como el actual director operativo, quién paga su permanencia dentro de la institución, entregando una cuota de 20 mil pesos mensuales.

Por lo anterior la “tropa”, lanzo un grito de auxilio para todas las policías ya que el sistema está corrompido, ¿en dónde está el cambio de esta cuarta transformación?, por lo anterior solicitaron una auditoria profunda ya que a la fecha se les han retirado prestaciones conforme a derecho como son “vales de pavo”, “útiles escolares”, todo lo anterior esto pagado por los empresarios y no por el Gobierno ni la SSC. Los policías seguimos siendo víctimas de la ineptitud de los abusos de las mentiras e injusticias ocasionadas por el mal actuar y tráfico de influencias por parte del mando de la Policía en General y de la comisión del consejo de Honor y Justicia.

Por otra parte denunciaron la discriminación y atentado a los derechos humanos de policías de carrera, como es el caso de la Lic. Patricia Verdugo Solís, que debido a la corrupción la mantienen en una oficina asilada, aún cuando ha demostrado su capacidad, cuando fungía como sud directora de zona, concluyeron.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...