Por el 8M, blindan con vallas de metal las instalaciones del Congreso en Edomex

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) acordó resguardar la sede del Poder Legislativo del Estado de México este 8 de marzo para evitar daños al edificio por su valor histórico y por los antecedentes de violencia en otras manifestaciones.

El presidente de la Jucopo, Maurilio Hernández González, indicó que esto no puede ofender a nadie ni representa un enfrentamiento en contra de quienes ejerzan su derecho a la libre manifestación.

El cuidado, dijo, no sólo es para la sede del Poder Legislativo, sino de todos los espacios, en especial de la Biblioteca donde tienen un amplio acervo histórico que están obligados a cuidar luego de los ataques que han tenido en otras ocasiones.

Señaló que el derecho a la libre expresión y a la manifestación no puede transgredir los derechos de terceros ni generar destrozos en bienes públicos que la Junta está obligada a cuidar. “No podemos quedarnos con los brazos cruzados”.

Aseguró que no están contratando personal de seguridad extra y que por esa razón se colocaron placas de metal para que no se hagan daños al edificio. “Estará el personal de seguridad de siempre, sólo se blinda con vallas, no nos queda de otra”.

Maurilio Hernández aseveró que no generaliza y reconoce la existencia de grupos genuinos, con planteamientos justos, pero también hay quienes acuden a manifestarse con otra posición más violenta.

Sostuvo que nadie se puede ofender porque se pongan vallas y se protejan bienes públicos. Bajo este escenario este martes 8 de marzo no habrá actividad dentro del Congreso local y el edifico permanecerá cerrado.

Desde hace más de un año se cerraron las ventanas con cubiertas de metal. En esta ocasión se cubrieron las paredes y muros de la planta baja con grandes planchas de metal para evitar agresiones con picos como se hizo en otras ocasiones, en las cuales además de pintas se arrojó fuego al portón principal. En al menos dos ocasiones el personal de seguridad arrojó desde la azotea, agua a las manifestantes

Me gusta esto: Me gusta Cargando...