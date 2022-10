Por un lado Cuauhtémoc Blanco pide “Que me investiguen” y por otro descubren presuntos vínculos con crimen organizado

Cuauhtémoc Blanco no se anduvo con rodeos y declaró de manera segura y muy confiado que no tiene nada que ocultar, así que si quieren que lo investiguen que él no oculta nada y que su legislación como gobernador de Morelos no tiene nada que ver con la delincuencia organizada.

Luego de que se filtrara información sobre la relación de algunos políticos de Morelos con el crimen organizado, el gobernador afirmó que su administración no está dispuesta a encubrir a ningún funcionario local que pudiera ligarse con la delincuencia.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...