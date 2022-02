Posición de Ken Salazar sobre reforma eléctrica, respetuosa de la soberanía nacional, asegura Ricardo Monreal

• Permitirá construir un amplio acuerdo que beneficie al sector y que no genere “condiciones inapropiadas” para inversionistas extranjeros, dijo el senador de Morena

• El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta dio a conocer que se reunió recientemente con el embajador de Estados Unidos en México

La posición del embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, respecto a la reforma eléctrica permitirá construir un amplio acuerdo que beneficie al sector y que no genere “condiciones inapropiadas” para inversionistas extranjeros, afirmó el coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila.

El presidente de la Junta de Coordinación Política dio a conocer en redes sociales que recientemente se reunió con el diplomático norteamericano con el propósito de mantener una buena relación con el país vecino.

Ricardo Monreal y Ken Salazar coincidieron en la importancia del renovado espíritu de cooperación y coordinación que los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden han inyectado a la relación bilateral.

En el marco del Entendimiento Bicentenario y del Diálogo Económico de Alto Nivel, ambos países han retomado un diálogo muy productivo como socios y con pleno respeto a la soberanía de cada uno.

El embajador mostró interés por conocer la agenda legislativa y adentrarse en el espíritu de las tres grandes reformas del presidente López Obrador: reforma eléctrica, reforma de la Guardia Nacional y reforma político electoral.

Monreal Ávila le expresó al embajador el interés de la Junta de Coordinación Política por retomar las reuniones interparlamentarias entre senadores de ambos países y acordaron trabajar conjuntamente para llevarlas a cabo.

Durante su visita a la Cámara de Diputados, donde se analiza la reforma constitucional en un Parlamento Abierto, el embajador reconoció que el presidente Andrés Manuel López Obrador “tiene razón” al proponer la reforma eléctrica.

Ricardo Monreal consideró, en una conferencia de prensa que ofreció en Michoacán, el pasado 4 de febrero, que la posición de Ken Salazar no sólo es respetuosa de la soberanía nacional, sino que “justifica, respalda y apoya los motivos del presidente” Andrés Manuel López Obrador para reformar el Sistema Eléctrico Nacional.

“Lo pronunció en la Cámara de Diputados. Yo conversé con él ampliamente sobre diversos temas de la agenda” bilateral: migración, comercio internacional, la relación entre México y Estados Unidos, y de la próxima reunión interparlamentaria.

“Platicamos ampliamente hace unos días y hoy que él se ha pronunciado, no sólo respetando la decisión del Congreso, sino respaldando los motivos del Presidente, ayuda mucho a construir un acuerdo amplio que beneficie, no que perjudique ni tampoco que genere condiciones inapropiadas para el sector económico y los inversionistas extranjeros”, reiteró.

Se trata, asentó el coordinador parlamentario de Morena en la conferencia de prensa, de recobrar y fortalecer la confianza de este sector, y de recobrar y fortalecer el Estado de Derecho en México.

Ricardo Monreal también asentó que en el Parlamento Abierto que organizó la colegisladora se ha escuchado a empresarios, al sector social y a especialistas.

En el Senado, agregó, estamos a la espera de su conclusión y de la aprobación del proyecto en la Cámara de Diputados, para iniciar nuestra deliberación de manera autónoma, libre y profesional.

Monreal Ávila aseguró que el Grupo Parlamentario de Morena en el Senado está unido entorno a las políticas y las prioridades del Presidente de la República, entre ellas, las reformas en materia eléctrica, así como la político-electoral y sobre la Guardia Nacional.

Estas reformas, recordó, requieren mayoría calificada, por lo que “hay que tener capacidad para dialogar con la oposición porque los necesitamos para la construcción de estos acuerdos”.

Con el propósito de mantener una buena relación con EUA, nuestro país vecino, me reuní con el embajador Ken Salazar. El análisis de la política exterior es una de las facultades exclusivas del Senado.

