Precandidatas ¡no conectan!

Por Karina A. Rocha Priego

Proceso electoral en el Estado de México, “en vilo”. El gobernador “en turno”, Alfredo del Mazo Maza, si bien es cierto que continúa sus giras para la entrega del Salario Rosa (nada más), no se ha visto su “apoyo” para llevar a cabo un proceso electoral que “dé buena vista” a la alianza “Va por México” (PRI-PAN-PRD-NA), como si “el rastrerismo” y “compromiso” con el Gobierno Federal le llevara, únicamente, a sí entregar el Estado de México a Morena.

Sin embargo, ¡pierden tiempo muy valioso!, sobre todo los priistas, cuando se ha visto en giras realizadas por la morenista Delfina Gómez que no solo está violando el reglamento que rige las precampañas -como ha sido denunciado-, sino que, además, atiborra sus eventos ¡de acarreados! Y no de militantes morenistas ¡convencidos! De que ella es “la mejor opción” y, no lo dice un periodista, sino la gente que acude a estos encuentros, a regañadientes, pero, sobre todo, por el “apoyito” que Morena sigue entregando para comprar “simpatías”.

Pero más que eso, querido lector, aunque se diga lo contrario, “los seguidores” de Morena, o sea, los más pobres del Estado de México que están siendo “reclutados” -literalmente- vía “programas sociales”, si bien “reciben”, también opinan, y el sentir generalizado es estar “hartos” de la campaña de odio que se ha dedicado a difundir el Gobierno Federal, campaña que se “vuelve spray” a través de los “morenistas hipnotizados por el poder”, de ahí que esos seguidores están más que cansados de seguir escuchando lo mismo: que si las anteriores administraciones, que si los neoliberales -ya se murieron todos-, que si la corrupción, que si la desigualdad, esa que estos mismos están fomentando a través de sus “programas sociales amañados”.

Los seguidores de Morena -que no puede llamarse militancia- quieren escuchar propuestas, no promesas como esas que se escuchan a diario a través de la mañanera, no; propuestas de cambio, de mejoría, de una mejor vida para ellos y sus familias, pero ¡no!, insisten en criticar, denigrar, amenazar, humillar a sus adversarios, sabedores que la “campaña de odio” sembrada desde el primer día del Gobierno “de la esperanza” en 2018 está rindiendo frutos.

Y si a todo esto le sumamos que Delfina Gómez, a quien, si bien se le ven las ganas “y las buenas intenciones”, simple y sencillamente no convence a la población o, mejor dicho, a la militancia, que es a la que únicamente debe dirigirse en esta precampaña, teniendo que apoyarse de Horacio Duarte, cuyo colmillo para la desacreditación lo utiliza para “alzar la voz” y demostrar “que es muy valiente”, minimizando aún más, la poca fuerza que pudiera tener la candidata; o sea, “no me ayudes compadre”.

Y ya que hablamos de “valientes”, debemos primero entender que, si el PRI se quedó con la candidatura por la alianza, ha sido porque ese instituto político es el que logró mayor número de votos en las pasadas elecciones -entre otros puntos-, lo cual aceptaron los demás partidos que conforman “Va por México” en el Estado de México; sin embargo, la guerra de denuncias, acusaciones y críticas “base de la campaña morenista”, por el lado de “Va por México” se convierten en “más de lo mismo”.

A qué voy. Primero, a que, si bien Alejandra del Moral está cumpliendo con el reglamento de una precampaña y, a pesar de las acusaciones en su contra de haber cometido “actos anticipados de campaña”, lo cual desechó el TEEM, y todos los señalamientos de sus contrincantes en contra del priismo que ha operado por años en el país, esta va recuperando algunos espacios, los que no, es porque los seguidores de la Alianza -que no solo priistas, sino panistas, perredistas y nuevoaliancistas-, denuncian estar cansados, también, de “ver siempre a los mismos”.

Y es que, quienes rodean a Alejandra del Moral, son en su mayoría “aquellos viejos políticos” que abonaron, y mucho, a las derrotas que ha sufrido el Revolucionario Institucional en los últimos años. Las mismas caras, las mismas mañas y, lo que es peor, los mismos resentimientos -que no solo morenistas padecen- contra el “sistema” que nunca les ha dado una oportunidad.

Peor aún, las regiones abandonadas por los políticos, ponen en riesgo el que se lleve a cabo un proceso electoral en paz, transparente, toda vez que, en el sur del estado, por ejemplo, región que, lamentablemente, está controlada por “la delincuencia organizada”, lo que menos quieren es hablar y saber de políticos y procesos electorales. Ya no les interesa, pues al final, sigue siendo una región ¡abandonada y rezagada!

En la zona oriente, se habla del hartazgo contra Morena porque ¡no les ha cumplido en nada! Sí, reparten el dinero de los impuestos de los mexiquenses a gente que “no tiene na-da que perder y que no quiere hacer nada por superarse” pero, los más, resienten los cambios como “un ataque personal” en su contra cuando, como “pobres”, son utilizados “como material político” nada más, mientras tanto, siguen padeciendo carencias en salud, educación, seguridad, oportunidades, fuentes de empleo y todo aquello que se les dijo que cambiaría y que, por el contrario, se ha empeorado.

Si lo vemos muy fríamente, a las “precandidatas” les queda tan solo una franja territorial por convencer, que es aquella donde predominan el PRI y el PAN, pero que no suman los votos necesarios para poder alzarse en un triunfo contundente.

Pero al final, querido lector, puede que para la alianza “Va por México”, todo quede en “un gran esfuerzo”, pues no se ha visto preocupación y mucho menos interés por parte del gobernador Alfredo de Mazo por defender al Estado de México de las “garras” de un sistema “interventor supracentralista” al que quieren someter, no solo al Estado de México, sino a todo México, pero más allá de ello, si se concretan “los acuerdos en lo oscurito” entre el Gobierno Federal, llamado Andrés Manuel López Obrador, y el gobernador Alfredo del Mazo de “voltear hacia el otro lado”, definitivamente Morena, con o sin campaña, se adueñará, en un tronar de dedos, del Estado de México, siendo lamentable, pero contundente, la derrota de Alejandra del Moral y la alianza “Va por México”…

