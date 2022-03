Precios de combustibles se mantienen por histórico subsidio del Gobierno de México al IEPS

El Gobierno de México mantendrá la política de protección de los precios de las gasolinas y el diésel a través del subsidio al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para cuidar la economía de los consumidores del contexto internacional, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa matutina, el procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield Padilla, informó que actualmente se aplica el 100 por ciento del incentivo fiscal en el IEPS, lo que significa “una situación histórica”.

El jefe del Ejecutivo sostuvo que esto es posible porque “no hay corrupción; segundo, tomamos decisiones desde el principio y estamos reduciendo las importaciones de combustible; tercero, porque aumenta el precio del crudo y nosotros podemos sostener el precio, que no haya gasolinazos, que no aumente por encima de la inflación; (…) las utilidades que tenemos por el incremento del precio del crudo nos alcanza para no cobrar el IEPS”.

“Si no cuidamos la inflación, aunque aumentemos el salario, la inflación acaba con todo, la carestía de la vida. Si mantenemos este precio de gasolina, de diésel, controlamos la inflación”, agregó.

El procurador indicó que, por instrucciones del presidente, se busca tener el mismo precio de noviembre de 2018 para beneficiar al pueblo de México.

De acuerdo con datos de la Profeco, el precio promedio de la gasolina Magna se ubica en 21.44 pesos, de la Premium en 23.30 y del diésel en 22.55 pesos.

